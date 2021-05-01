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В Тюменской области родители составляют чек-листы питания детей в школах

Общество, 15:42 17 мая 2021

72.rospotrebnadzor.ru/

В 27 школах Тюменской области в мае специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали родителям о контроле питания. Нарушения могут фиксироваться в специальном чек-листе.

По информации ведомства, родители имеют право проверять соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние мебели, столовой посуды и многое другое.

Итоги контроля за питанием школьников родители могут вынести на обсуждение на общешкольных собраниях. Роспотребнадзор подготовил чек-лист, в котором можно отразить все факты нарушений.

"Несоответствие меню нормам питания детей разных возрастов, плохая организация санитарной безопасности, отсутствие контроля за качеством блюд — все это серьезные нарушения", - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

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# питание школьников , Управление Роспотребнадзора

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