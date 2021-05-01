В Тюменской области за минувшие выходные с поездов сняли 25 пассажиров-нарушителей

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25 пассажиров поездов дальнего следования привлечены к административной ответственности в Тюменской области 15-16 мая, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.

На станции Тюмень остались 15 пассажиров. Среди них - двое жителей Оренбурга, следовавших до станции Екатеринбург в поезде сообщением Нижневартовск - Москва. Мужчины в позднее время мешали отдыху пассажиров и выражались нецензурной бранью. Двоим пассажирам поезда Новосибирск – Новый Уренгой было отказано в дальнейшем проезде по этой же причине, нарушители следовали до станции Омск.

Один пассажир поезда Нижневартовск - Астрахань в пути следования нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания попутчиков, а также нецензурно выражался и мешал работе поездной бригады. Другой пассажир этого же поезда, житель Башкирии, курил.

Также было отказано в дальнейшем проезде двум жителям Омской области - пассажирам поезда Барнаул - Нижневартовск. Попутчики, находясь в вагоне-ресторане, нарушали общественный порядок и за ненадлежащее поведение остались в Тюмени.

Жителю Оренбургской области было отказано в посадке в пассажирский поезд сообщением Нижневартовск - Оренбург. Причиной стало состояние алкогольного опьянения пассажира, что противоречит правилам проезда пассажиров на железнодорожном транспорте.

На станции Тобольск остался пассажир поезда Новый Уренгой - Новосибирск. 38-летний житель Омска следовал домой со станции Коротчаево, но в пути распивал алкоголь и нарушал общественный порядок. До станций назначения по аналогичной причине не смогли доехать трое пассажиров поездов Нижневартовск - Волгоград и Нижневартовск - Самара.

За нахождение в состоянии алкогольного опьянения на станции Камышлов было отказано в дальнейшем проезде двум жителям Оренбурга - пассажирам поезда Тюмень - Екатеринбург.

В линейный пункт полиции на станции Талица был доставлен житель Нефтекамска, который в пути следования поезда Волгоград - Нижневартовск нарушал общественный порядок. Со станции Ялуторовск по тем же обстоятельствам не смог дальше уехать пассажир электропоезда Тюмень - Ишим.

Из-за распития алкогольной продукции на станции Ишим остался 33-летний житель Камчатского края. Пассажир поезда Новый Уренгой - Новосибирск должен был следовать до конечной станции.

На станции Тобольск за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте к административной ответственности привлечен житель Башкортостана, который опоздал на посадку и проехал на поручнях пассажирского поезда Уфа – Новый Уренгой.