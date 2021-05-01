Около 11 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в тестировании онлайн-голосования

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В тестировании программы досрочного электронного голосования, которое проходило в России с 12 до 14 мая, приняли участие 10 тыс. 895 жителей Тюменской области, что составило 45,49% от числа избирателей, подавших соответствующее заявление через портал госуслуг.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который рассказал о предварительных итогах дистанционного электронного голосования в рамках общероссийской тренировки государственной автоматизированной системы РФ "Выборы".

Избирателям Тюменской области, по словам Игоря Халина, было предложено четыре бюллетеня.

"Тестирование всероссийское и мы ориентировались на федеральные выборы, - пояснил он. – А на федеральных выборах у нас два избирательных округа - 185 Тюменский и 186 Заводоуковский. И единый избирательный округ, где за партийные списки голосуют и по 185 и по 186 избирательным округам".

По 185 Тюменскому избирательному округу в тестировании приняли участие 4 тыс. 762 избирателя (43, 71%), по 186 Заводоуковскому - 6 тыс. 133 человека (56,29%).

Условиями тестирования специально оговаривалось, что в бюллетенях не должно быть имен реальных людей и названий политических партий. "Поэтому у нас фигурировал Кандидат Кандидатович Кандидатов под различными номерами - 1861, 1862, 1863, 1864, например. Политические партии фигурировали под номерами. Всего пять партий. По первому впечатлению, люди выбирают либо партию первую в списке, либо последнюю, либо партию с интересной эмблемой".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Эксперимент с дистанционным электронным голосованием, по мнению Игоря Халина, удался и заслуживает положительной оценки. "Рано или поздно мы все равно придем к дистанционному электронному голосованию. Это - возможности завтрашнего дня, - заявил он. - Мы получили уникальный опыт. В масштабах Российской Федерации впервые проведена такая тренировка по использованию программно-аппаратного комплекса по применению дистанционного электронного голосования. И те задачи, которые ставили Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии регионов, которые участвовали в тренировке, выходят далеко за пределы простой проверки техники. Важно было посмотреть и оценить возможность технической нагрузки на систему ГАС-выборы. Но, кроме того, важно было получить обратную связь от наших жителей. Понять, как они относятся к такому институту, как электронное дистанционное голосование. Тем более, что такой запрос есть, и в ходе уже ни одной избирательной кампании мы получаем вопросы от избирателей всех возрастов, когда будет возможно проголосовать дистанционно, когда можно будет использовать интернет в ходе выборов".

На следующей неделе ЦИК России проводит большое совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ, на котором, по словам Игоря Халина, будет рассматриваться и этот блок вопросов.

Борис Олейник