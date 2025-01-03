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Тюменские издатели готовы представить семейные истории региона на федеральном уровне

Общество, 11:02 03 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Семейные истории Тюменской области готовы представить на федеральном уровне сотрудники издательского дома "Янтарь". В 2025 году они планируют участвовать в конференциях, семинарах, выступать с лекциями на тему сохранения семейных ценностей.

"Работаем с теми, для кого семейные истории являются ценностью, кто хочет сохранить их и передать будущим поколениям. Главное, что мы делаем – сохраняем воспоминания. Наш девиз: соединяем поколения", - рассказала руководитель издательского дома "Янтарь" Алина Швыдкая.

Издатели более 10 лет выпускают книги воспоминаний. Свет увидели тысячи сборников о семьях Тюменской области и других регионов.

"Мы проводим мастер-классы, лекции для тех, кому интересны семейные истории. Вместе с централизованной библиотечной системы организовали курсы, на них рассказываем о том, как можно это делать самостоятельно. Мы хотим выйти за пределы региона, рассказать, какие истории хранятся в нашей Тюменской области", - отметила издатель.

Во время торжественной церемонии награждения победителей Премии креативных индустрий "Связи" руководитель издательского дома "Янтарь" Алина Швыдкая получила памятную статуэтку в номинации "Семейный креативный проект". Она утверждена впервые. Всего девять креативных предпринимателей Тюменской области получили признание коллег и экспертов.

Анжела Лебедева

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# издательство , истории , креативные индустрии , семья

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