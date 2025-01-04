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Тюменские агрономы рассказали об особенностях ухода за комнатным декабристом

Общество, 12:36 04 января 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Декабрист - одно из самых необычных домашних растений, цветение которого происходит в зимний период. Об особенностях выращивания и ухода за ним рассказали специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Декабрист, по-научному - шлюмбергер, относится к эпифитным кактусам, но колючек не имеет. Он хорошо переносит редкие поливы, красиво цветет в разгар зимы. Однако, при несоблюдении некоторых правил ухода декабрист цвести не будет или сбросит бутоны уже раскрывшихся цветков.

Специалисты отмечают, что растение предпочитает легкое притенение и рассеянное освещение. Для него больше подходит восточная и северо-восточная сторона. В период покоя растение достаточно поливать раз в неделю, во время цветения - когда земля просохла на 3-4 сантиметра, пишет "Мегатюмень".

Декабристу необходима высокая влажность воздуха. Поэтому важно его часто опрыскивать, либо поставить возле горшка миску с водой – она будет постепенно испаряться и увлажнять воздух.

Цветок предпочитает горшки меньшего размера, чтобы корневая система находилась в состоянии стресса. Если его посадить в просторный горшок, его энергия, будет перенаправляться на рост корневой системы, а не на цветение.

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