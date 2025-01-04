В Тюменском медуниверситете открыли выставку к 100-летию известного хирурга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка, посвященная тюменскому хирургу, профессору Николаю Митрякову, открылась в музее Тюменского медицинского университета. Она приурочена к 100-летию со дня рождения талантливого врача и учёного, пишет "Тюменская область сегодня".

Благодаря Николаю Митрякову в Тюмени в 1962 году появилось такое направление, как торакальная хирургия. Врачи этой отрасли занимаются диагностикой и оперативным лечением органов грудной клетки, в том числе лёгких и сердца. Торакальная хирургия считается одной из самых сложных отраслей в медицине.

В рамках выставки можно проследить жизненный путь Николая Митрякова, начиная с фронтовой юности. В 1943 году, не успев доучиться в Саратовском мединституте, он был призван в Советскую армию – сначала в качестве старшего фельдшера, но уже скоро, в возрасте 19 лет, стал командиром санитарного взвода 246-го гвардейского полка. Николай Митряков был председателем областного научного общества хирургов и членом правления Всесоюзного научного общества хирургов. Им опубликовано более шестидесяти научных работ, под его руководством защищены несколько кандидатских и докторских диссертаций.

"По случаю памятной даты родственники Николая Фёдоровича согласились передать нам для временного экспонирования уникальные фотографии и документы из семейного архива, которые и составили основу выставки", – рассказала директор Музейно-выставочного комплекса Тюменского ГМУ Ольга Ковалёва.

Выставка стала площадкой для общения студентов-первокурсников с представителями медицинской династии, а также способствовала пополнению музейных фондов. В музее останутся два мемориальных предмета: настенная вывеска профессора и настольные часы, подаренные ему в честь 40-летия от коллектива вуза.