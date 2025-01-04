Более половины работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

58% работодателей России подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. В 33% компаний заработные платы остались без изменений, в 6% - уменьшились. Об этом сообщает "Вслух.ру", ссылаясь на данные аналитики hh.ru.

Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие в нем приняли 1 тыс. 362 целевых работодателя из разных регионов России.

При этом доля компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. Доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% - со штатом от 501 до 1000 сотрудников. В малых компаниях с численностью сотрудников до 100 человек зарплаты увеличили на 50%, в крупных, где трудоустроены более 1000 человек – на 55%.