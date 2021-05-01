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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На "Волне здоровья" тюменцев обследовали на ВИЧ и наличие онкологии

Общество, 14:34 17 мая 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

40 жителей Тюмени прошли тестирование на ВИЧ в ходе акции "Волна здоровья", которая состоялась в ТРЦ "Кристалл". Посетить мобильную лабораторию и анонимно сдать анализ могли все желающие, сообщает областной департамент здравоохранения.

Еще 229 тюменцев получили консультацию онкологов. Одному пациенту предложили пройти дополнительные исследования в связи с подозрением на злокачественное новообразование.

Врачи-онкологи проводили осмотры кожных покровов, определяли риск развития новообразований на коже. Участники акции имели возможность пройти УЗИ щитовидной железы. Женщины дополнительно могли обследовать молочные железы в мобильной установке на цифровом маммографе.

Специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели комплексный осмотр 118 человек. В обследование входило проведение биомпедансметрии, измерение артериального давления, определение уровня холестерина в крови.

Дополнительно все желающие получили консультацию по работе кабинетов по раннему выявлению заболеваний, диспансеризации. Кроме того, в торговом центре работал пункт вакцинации от COVID-19.

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# акция , ВИЧ , здравоохранение , онкология , профилактика , СПИД

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