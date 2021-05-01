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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменку осудят за ДТП, в котором пострадала ее трехмесячная дочь

Происшествия, 18:27 17 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщину, обвиняемую в дорожной аварии, в которой пострадал трехмесячный ребенок, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В марте 2021 года 38-летняя женщина на Chevrolet Lanos с четырьмя дочерьми поехала в Тугулым Свердловской области к родственникам. В дороге она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes-Benz S 500 и Mitsubishi Outlander. В результате тяжкий вред здоровью получила трехмесячная дочь обвиняемой. Она вылетела из машины.

Прокуратура передала материалы дела в Тюменский районный суд.

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