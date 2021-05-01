Тюменский зоопарк с 300 животными пока не эвакуируют

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клубы дыма видят сотрудники Тюменского зоопарка (Ялуторовский тракт, 27км) примерно в 10 км от местоположения зверинца. Они готовы применять средства пожаротушения, чтобы отстоять животных.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила управляющая зоопарком Юлия Шамсутдинова.

По ее словам, примерно 2 часа назад они увидели горящий лес, который находится в 10 км от учреждения. Около 20 сотрудников приняли решение – остаться на месте и использовать все средства, чтобы не допустить распространения огня на зверинец.

"У нас есть всё для тушения пожара, нам помогают сотрудники МЧС, которые находятся на территории. Над горящим лесом летают вертолеты, мы это тоже видим", - говорит она.

На сегодня в Тюменском зоопарке содержится 300 животных. Как заметила управляющая, они никак не реагируют на дым, ведут себя спокойно.

Напомним, источник возгорания находился в пяти километрах от дер. Железный Перебор Тюменского района. На данный момент здесь пожар локализован, идет ликвидация отдельных очагов возгорания.

Анжела Лебедева