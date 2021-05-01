При тушении лесного пожара под Тюменью пострадали два человека

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Два человека пострадали при тушении лесного пожара в лесах Тюмени 17 мая, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Оба живы и доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Рослесхоз заверил, что окажет им всестороннюю помощь", - отмечается в сообщении.

По оценке специалистов, причины возникновения лесных пожаров в 70% случаев – неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях.

Самое большое количество не потушенных пожаров в России зафиксировано в Тюменской области – 20 возгораний на общей площади 22 тыс. 310 га. На территории введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Жителям напоминают, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Против нарушителей правил пожарной безопасности в Тюменской области возбудили 464 административных дела и шесть уголовных. По результатам проверок сообщений о пожарах выявили 51 виновника. Всех привлекли к административной ответственности.