На пожаре в Тюменском районе пострадал тракторист, пытавшийся остановить огонь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тракторист, который принимал участие в ликвидации пожара в Тюменском районе, попал в реанимацию.

"Вызов поступил 17 мая в 20 часов 42 минуты. Мужчина на своем тракторе прокладывал борозду, чтобы остановить огонь. Когда трактор оказался в кольце и начал гореть, мужчина чудом выбрался из ловушки", – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу № 1, где у него диагностировали ожог тела около 20%. Пострадавший находится в сознании.

Напомним, о том, что два человека пострадали при тушении лесного пожара в лесах Тюмени 17 мая сообщила пресс-служба Минприроды России.

Инна Пахомова