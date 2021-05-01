Омутинские ветераны обучат школьников навыкам шитья и столярного дела

| Фото: Омутинская школа №1 ВКонтакте | Фото: Омутинская школа №1 ВКонтакте

Волонтерский отряд "Тимуровец" из Омутинской школы №1 стал победителем всероссийского конкурса школьных добровольческих отрядов "Добро не уходит на каникулы". Ребята получили на реализацию своего проекта грант в размере 286 тыс. 325 рублей.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор РДШ Омутинской школы №1 Юлия Чемакина, победу команда одержала в номинации "Проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и НКО в сфере добровольчества".

"Проект мы сделали совместно с нашим местным советом ветеранов, с которым давно сотрудничаем. Суть его в том, что представители старшего поколения обучат ребят различным навыкам. А школьники, в свою очередь, окажут помощь бабушкам и дедушкам", - рассказала она.

С сентября ветераны Омутинского района начнут проводить в школе мастер-классы по кулинарии и декоративно-прикладному искусству. Так, бабушки научат девочек печь булочки, вязать и шить. Дедушки передадут опыт столярного дела.

"У многих пожилых людей дефицит внимания. Поэтому они с удовольствием передают свой опыт детям, приходят к нам в школу и дают такие мастер-классы. А ребята, особенно младшего возраста, с удовольствием готовят, мастерят, шьют и вяжут", - отметила Юлия Чемакина.

Особенность проекта – это обратная связь. То есть школьники тоже обучат пожилых людей определенным навыкам. Так, киберволонтеры научат регистрироваться и пользоваться услугами сайта госуслуг, познакомят с VR-технологиями.

Завершится проект итоговым мероприятием, которое состоится в конце ноября.

"Это будет бенефис семейных клубов, к которому подключатся и родители. Состоится круглый стол по обмену опытом. А в конце самые активные ветераны и школьные классы, которые поучаствуют в проекте, будут поощрены", - добавила Юлия Чемакина.

Любовь Голышева