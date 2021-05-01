Тобольские хоккеисты привезли Кубок первенства трех федеральных округов

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Тобольская хоккейная команда "Ангел Сибири" 2004 г.р. признана победителем первенства Уральского, Сибирского и Приволжского округов среди юношей до 17 лет.

Спортсменов с победой и главным трофеем состязаний – Кубком – поздравил глава города Максим Афанасьев.

"От всей души поздравляю ребят, их тренеров и родителей с серьезной спортивной победой. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране и для Тобольска большая честь растить и воспитывать звезд для большого спорта. Эта победа – подтверждение тому, что мы выбрали правильный курс. Желаю ребятам покорить новые вершины, уверенно идти к своим целям, не сдаваться! В добрый путь!" - написал он в своем Instagram.

Анжела Лебедева