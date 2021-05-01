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Тюменцев приглашают на игромарафон "Земля героев"

Общество, 08:38 20 мая 2021

"Общегородские мероприятия Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Общегородские мероприятия Тюмень" ВКонтакте

Игромарафон "Земля героев" пройдет в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе набережной Туры 21 мая, начало - в 15 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Участники узнают об истории Тюменской области, познакомятся с подвигами героев Великой Отечественной войны и их вкладом в победу 1945-го года. Мероприятие пройдет в формате настольной игры.

Проект является победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и юга Тюменской области в номинации "Великий подвиг".

Участие бесплатное, для тюменцев 6+

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# Великая Отечественная война , игра

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