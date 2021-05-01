В Тюмени на пожаре погиб мужчина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1974 года рождения погиб в результате пожара на ул. Счастливой в Тюмени вечером 18 мая.

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 22 часа 49 минут. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вспыхнул жилой двухэтажный дом размерами 13 на 13 метров. Впоследствии пламя повредило его на площади 169 квадратных метров.

На месте работал 31 человек. В том числе туда привлекали сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования. О ликвидации пожара объявили в 23 часа 27 минут.

"Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем", — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова