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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на пожаре погиб мужчина

Происшествия, 11:56 19 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1974 года рождения погиб в результате пожара на ул. Счастливой в Тюмени вечером 18 мая.

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 22 часа 49 минут. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вспыхнул жилой двухэтажный дом размерами 13 на 13 метров. Впоследствии пламя повредило его на площади 169 квадратных метров.

На месте работал 31 человек. В том числе туда привлекали сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования. О ликвидации пожара объявили в 23 часа 27 минут.

"Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем", — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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