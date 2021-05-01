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В Тюмени впервые пройдет чемпионат по игре "Тетрис"

Общество, 18:18 19 мая 2021

из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Более 60 участников планируют собрать на чемпионате по игре "Тетрис" в Тюмени 6 июня. Событие развернется в 12 часов на территории арт-пространства на Масловском взвозе.

Как рассказал ведущий специалисты Центра культуры и творчества "Тюмень" Юрий Долгов, состоятся отборочные туры и финальная часть. "Дата турнира выбрана не случайно. 6 июня отмечается день рождения "Тетриса". В этом году известной советской головоломке исполнится 37 лет", — поделился он.

Игроки и зрители будут следить за ходом соревнований по большому экрану. В распоряжении участников будет приставка Xbox 360 с игрой Tetris Evolution 2007 года. Состязаться будут два игрока одновременно. "Запланированы три игры до двух побед. Сильнейшие игроки пройдут на новый уровень. Так, финалистов будет 16", — рассказал Юрий Долгов.

В качестве призов предусмотрены консоли Nintendo и Sega.

Инна Пахомова

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# игры , Тетрис , чемпионат

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