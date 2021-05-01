В Ишимском районе 725 школьников отправятся в турпоходы

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

725 школьников сходят в однодневные туристические походы на каникулах в Ишимском районе, всего их будет 29. Такую форму отдыха впервые предложил ребятам центр дополнительного образования муниципалитета на базе отдыха "Буратино", которая находится в Синицинском бору.

Новоявленным туристам предстоит научиться преодолевать естественные препятствия, разбивать палатки и ориентироваться на местности в квест-игре.

Всего же этим летом в Ишимском районе 3 тыс. детей и подростков смогут и отдохнуть, и поработать. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель главы по социальным вопросам Ишимского района Надежда Жидкова.

2 тыс. 730 детей и подростков отдохнут в 22 лагерях дневного пребывания Ишимского района. 2 тыс. 350 человек отправятся в загородные лагеря "Дружба" и им. Ленина.

По словам замглавы, в этом году на территории района будут работать 99 площадок на свежем воздухе при учреждениях культуры и спорта, в том числе дворовых, с охватом 2 тыс. 726 детей.

Подростки смогут поработать, будут трудоустроены 675 человек, 34 – это ребята из группы особого внимания, в прошлом году их было 21. Дети будут заниматься благоустройством и озеленением территории, мелкими ремонтными и строительными работами, оказанием помощи ветеранам и престарелым людям. Смогут трудиться и по творческим направлениям - помогать вожатым, библиотекарям и культорганизаторам.

Замглавы отметила, что приняты все меры для обеспечения безопасности детского отдыха.

"Заключили договоры с частными охранными предприятиями. Все учреждения оснащены тревожными кнопками с выводом на дежурную часть Росгвардии. Установили приборы эвакуации при чрезвычайной ситуации в каждой школе", - подчеркнула Надежда Жидкова.

С 1 по 14 мая прошла приемка лагерей к лету, добавила руководитель. Все учреждения получили акты о готовности к летней кампании. В апреле проведена первичная акарицидная обработка, повторно территорию обработают от клещей до конца мая.

Инна Кондрашкина