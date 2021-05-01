Ксилофоны поступили в четыре школы искусств Тюменской области

ДШИ "Этюд", Дмитрий Сиялов ДШИ "Этюд", Дмитрий Сиялов

Ксилофоны получили четыре ДШИ Тюменской области. Поступление музыкальных инструментов стало возможным благодаря соглашению регионального правительства с Минпромторгом России.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в Instagram.

По ее словам разучивать партии на новых инструментах будут ученики ДШИ "Этюд" и "Гармония" Тюмени, воспитанники школ искусств Ялуторовска и Голышманово.

"Ксилофоны – не единственные инструменты, которые школы могут получить в рамках программы. Ранее юные музыканты принимали партию духовых и ударных инструментов, которыми пользуются с большой радостью, а два года назад в регионе была большая поставка пианино", - отметила Майер.

Все инструменты отечественного производства и отличаются замечательным качеством, добавила она.

Анжела Лебедева