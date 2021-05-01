Сообщения о минировании школ в Ишиме и в Тюмени оказались ложными

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Анонимные сообщения о минировании школ в Ишиме и нескольких школ в Тюмени не подтвердились, проверки завершены, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

"Специалисты группы разминирования территориального управления Росгвардии завершили обследования. Взрывоопасных веществ не обнаружено", - сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что учеников всех школ Ишима три дня подряд эвакуировали из-за сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. 19 мая письма на электронную почту образовательных учреждений пришли и в несколько тюменских школ. 17 и 18 мая эвакуировали учеников 11 школ и воспитанников детских садов. Сообщения о минировании также оказались ложными.

В новость была внесена правка (20.05.2021, 09:50) - передается с добавлением про минирование нескольких школ в Тюмени.