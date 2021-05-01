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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Под Голышманово пожарные не дали огню перейти на соседние дома

Происшествия, 10:43 20 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной пожара в с. Малышинка в Голышмановском городском округе ночью 20 мая.

В полночь на ул. Советской загорелся жилой дом и хозяйственные постройки.

"На месте пожара работали сотрудники 110-й пожарно-спасательной части и сотрудники отдельного поста с. Малышинка. С огнем боролись шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет. Огонь не ушел на соседние дома", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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