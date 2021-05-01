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Операцию по эндопротезированию головки лучевой кости впервые провели в Тюмени

Общество, 13:25 20 мая 2021

пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Операцию по эндопротезированию головки лучевой кости впервые выполнили травматологи-ортопеды областной больницы № 2 в Тюмени, сообщает пресс-служба учреждения.

Пациентом стал 38-летний мужчина с закрытым оскольчатым переломом головки лучевой кости левого предплечья со смещением. Он обратился в больницу после неудачного прыжка, в результате которого ударился левым локтем. После обследования мужчину госпитализировали в одно из травматолого-ортопедических отделений взрослого стационара.

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением № 1 Алексея Фарйона, ранее такие повреждения оперировали и лечили консервативно.

"Если это был двухфрагментарный перелом головки лучевой кости, то мы выполняли остеосинтез винтами или пластинами. Если характер перелома был оскольчатый, то производилась резекция головки лучевой кости – отломки удалялись и оставляли дефект проксимального отдела. В последующем резекция могла привести к развитию болевого синдрома как в локтевом, так и в лучезапястном суставе за счет укорочения лучевой кости", - пояснил он.

Сейчас подобные случаи можно вылечить без болезненных последствий. Новая методика позволяет восстановить длину кости, сохранить движение в суставах и избавиться от болевого синдрома.

Мужчина стал первым, кому выполнили такую операцию. Врачи дают положительные прогнозы на его восстановление. Пациента уже выписали, после заживления мягких тканей и мышц он сможет начать разрабатывать руку, чтобы вернуться к привычной деятельности.

До внедрения нового вида эндопротезирования пациентов с травмами головки лучевой кости нередко направляли на оперативное лечение в федеральные медицинские центры. Сейчас всю необходимую специализированную медицинскую помощь такие больные могут получить в Тюмени.

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# ОКБ №2 , операции , травматология

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