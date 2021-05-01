Депутат Госдумы прокомментировал поправки в закон о "Об обязательном пенсионном страховании в РФ"

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Поправки в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" приняла Государственная дума во втором чтении. О том, как этим законопроектом реализуются социальные инициативы, озвученные в послании президента России, рассказал первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"Изначально этим правительственным законопроектом предлагалось установить для российских IT-компаний пониженные до 6 процентов тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Наша фракция проголосовала за эти изменения в законодательстве, потому что "Справедливая Россия - за правду" поддерживает инициативы, которые способствуют развитию несырьевого сектора отечественной экономики, в особенности – российских высоких технологий", - уточнил он.

Кроме того, депутаты фракции "Справедливая Россия" голосуют за те изменения в законах, которыми вводятся дополнительные формы господдержки для российских семей. Речь идет о выплате ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума по региону проживания, поддержке беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.

"Размер устанавливается так же, как и по детским пособиям, - половина прожиточного минимума. Сегодня это 6 тысяч 350 рублей, но с увеличением официально установленного минимума сумма будет расти. И в полных, и в неполных семьях больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно теперь будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработка его родителей, независимо от их трудового стажа. Принимая эти поправки в законодательство, наша фракция СР и наш комитет делают все необходимое для того, чтобы семьи с детьми смогли получать новые пособия уже с 1 июля этого года", - подытожил Ремезков.