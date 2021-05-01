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В Тюмени пройдут бои в тайском стиле

Спорт, 16:54 20 мая 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 100 спортсменов поборются за награды чемпионата и первенства Тюмени по тайскому боксу 22 и 23 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На ринге спортивной школы "Прибой" встретятся воспитанники городских клубов "Тюменец", "Чемпион", "Энерджи", "Раджа файт" и другие.

За звание чемпиона города сразятся спортсмены разных возрастов и весовых категорий: мальчики и девочки (12-13 лет), юноши и девушки (14-15 лет), юниоры и юниорки (16-17 лет), мужчины и женщины (17-40 лет).

В состязаниях примут участие бойцы муай-тай, за плечами которых уже есть успехи в зональных и всероссийских поединках.

Торжественное открытие соревнований пройдет 22 мая в 12 часов.

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# тайский бокс

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