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Волонтеры помогают студентам и школьникам проголосовать за благоустройство Тюмени

Общество, 18:20 20 мая 2021

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

320 памяток с информацией о голосовании за дизайн-проекты для будущего благоустройства общественных территорий Тюмени получили студенты и преподаватели колледжа транспортных технологий и сервиса, а также ученики и учителя школы № 63.

Волонтеры знакомили горожан с эскизами проектов, все участники встречи имели возможность тут же проголосовать за понравившийся вариант будущего благоустройства.

Напомним, что в Восточном округе, где и расположены эти учебные учреждения, выбирают концепцию благоустройства для будущего зеленого уголка на ул. Линейной.

Первый вариант предполагает много зеленых насаждений, установку декоративных арок, скамейки, строительство детской площадки. Во втором варианте больше предусмотрено создание открытых пространств и установка скамеек.

Голосование продлится до 30 мая на платформе Минстроя РФ https://72.gorodsreda.ru.

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# благоустройство , голосование , национальный проект Комфортная среда

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