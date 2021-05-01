В Ишиме более 100 участников форума "НеГород" обсудили брендинг сельских территорий

| Фото: Тюменское региональное отделение "Опора России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Опора России"

Более 100 участников из 10 муниципалитетов юга области собрал этап областного форума по поддержке сельского предпринимательства "НеГород" 18 мая в Ишиме. Спикерами выступили бизнесмены-практики, которые поделились действующими авторскими кейсами, рассказали о популярных тенденциях и помогли коллегам увидеть точки роста и развития бизнеса на территории Ишима и Приишимья.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил исполнительный директор Тюменского регионального отделения "Опора России" Наиль Хакимов.

"Лозунг форума в целом и ишимской площадки в частности звучит так: каждое село, как маленький город. Основная его цель – донести до участников главное – не нужно уезжать из своих сел, нужно вкладывать имеющиеся таланты и ресурсы в развитие малой родины", - подчеркнул он.

К примеру, Юлия Гришанова рассказала про создание креативных индустрий и пространств. Это когда берут и оживляют старый парк, как в Тюмени Гилевскую рощу. Или создают на базе старых зданий, которые есть в каждом муниципалитете, какой-то лофт, арт-пространство, креативную студию.

Если красиво включить это в экономику муниципалитета, то дело станет еще и прибыльным, добавил руководитель. Чтобы там могли зарабатывать самозанятые, предприниматели, ремесленники, мастера, продавая свою продукцию и оказывая заявленные услуги.

По словам Наиля Хакимова, на интерактивной дискуссии ишимцы пришли к выводу, что брендом Ишима считается известный сказочник Петр Ершов, его сказка "Конек-горбунок" и сам ее персонаж.

"Но как выяснилось, сформированного упакованного бренда нет. Решили создать инициативную группу из жителей города в составе предпринимателей и общественных деятелей, пригласить экспертов, чтобы эту работу начать, развить имеющийся потенциал, продавать этот бренд не только в России, но и за рубежом", - отметил Наиль Хакимов.

Также решили запустить проект по облагораживанию памятника природы регионального значения Синицинского бора, добавил он, и использованию имеющихся там ресурсов.

Организаторы планируют отслеживать результаты форума, держать связь со спикерами и участниками мероприятия. При необходимости – оказывать помощь в создании инициативных групп и запуске процессов.

Напомним, в марте проект стартовал в Тюмени и вызвал неподдельный интерес начинающих и практикующих предпринимателей, сейчас организаторы проводят этапы форума на сельских территориях для большего охвата целевой аудитории.

Инна Кондрашкина