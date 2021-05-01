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Тюменские дзюдоисты поборются за награды первенства России по КАТА

Спорт, 10:40 21 мая 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Четыре тюменских спортсмена помогут сборной Урала на первенстве России по дзюдо по технике КАТА в Новороссийске с 21 по 23 мая, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Для участия в соревнованиях прибыли юные дзюдоисты, представляющие восемь федеральных округов и два федеральных города. Спортсмены в возрасте до 13 лет проверят свои силы в командных состязаниях, включающих три направления: ОФП, техника КАТА и олимпийское дзюдо.

В составе сборной команды Урала выступят четыре тюменских спортсмена: Спартак Бельков (42 кг), Алексей Артеменко (до 50 кг), Виталина Горева (до 32 кг) и Майя Крымская (до 57 кг). Они стали призерами первенства Уральского федерального округа среди ребят 2009-2010 годов рождения.

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