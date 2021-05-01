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Тюменским предпринимателям расскажут об особенностях экспорта в США и Канаду

Экономика, 08:27 24 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Особенности экспорта продукции российских предприятий в США и Канаду" пройдет для тюменских предпринимателей онлайн 25 мая с 14 часов (мск).

По информации организаторов, на вебинаре будут рассмотрены вопросы по исследованию рынков США и Канады, выбору оптимальной стратегии экспорта, а также основные ошибки при выходе на североамериканские рынки.

Спикеры: директор "Win Global", LLC (США) Игорь Чигрин, директор по маркетингу "Ratio Investments", LLC (США) Анна Слепнева и гендиректор "Borzuga Group", LLC (Россия) Альберт Барахаев.

Зарегистрироваться на вебинар по ссылке.

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# вебинар , экспорт

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