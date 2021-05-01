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Тюменцам обещают теплые и солнечные выходные

Общество, 12:28 21 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 28 градусов тепла будет прогреваться воздух в Тюмени в ближайшие выходные, 22 и 23 мая.

По данным центра Фобос, в субботу, 22 мая, ожидается солнечная погода, днем до плюс 28, ночью – до плюс 15 градусов.

В воскресенье, 23 мая, дневная температура воздуха составит плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до плюс 15.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. В понедельник, 24 мая, будет жарко. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 33 градусов.

Во вторник, 25 мая, ожидается до 29 градусов тепла. Со среды, 26 мая, станет немного прохладнее – воздух будет прогреваться до 20 градусов тепла.

Любовь Голышева

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