Тюменцам обещают теплые и солнечные выходные
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До 28 градусов тепла будет прогреваться воздух в Тюмени в ближайшие выходные, 22 и 23 мая.
По данным центра Фобос, в субботу, 22 мая, ожидается солнечная погода, днем до плюс 28, ночью – до плюс 15 градусов.
В воскресенье, 23 мая, дневная температура воздуха составит плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до плюс 15.
В начале следующей недели погода существенно не изменится. В понедельник, 24 мая, будет жарко. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 33 градусов.
Во вторник, 25 мая, ожидается до 29 градусов тепла. Со среды, 26 мая, станет немного прохладнее – воздух будет прогреваться до 20 градусов тепла.
Любовь Голышева