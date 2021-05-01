В Тобольске гость избил хозяина и унес его мобильный телефон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемый в грабеже задержан в Тобольске. Мужчина в общежитии избил собутыльника и забрал у него телефон. Ущерб составил 9 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции установили, что в гостях у потерпевшего находилась компания приятелей, они распивали алкоголь. Между хозяином комнаты и его гостем завязался конфликт. Выйдя в коридор, мужчины подрались.

31-летний злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее судимый за хищения тоболяк свою вину признал и пояснил, что сдал похищенный телефон в комиссионный магазин за 2 тыс. рублей, которые он потратил на алкоголь и закуску.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в идее лишения свободы на срок до семи лет.