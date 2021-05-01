Сотрудники Тюменской авиабазы до режима ЧС потушили природных пожаров на площади более 30 тыс. га

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов борются со стихией с начала пожароопасного периода. Работники 22 филиалов, расположенных на территории региона в границах муниципальных районов, тушат лесные пожары как наземным способом, так и с использованием авиационных средств, создают, реконструируют и поддерживают дороги противопожарного назначения, обустраивают и прочищают противопожарные минерализованные полосы, мониторят ситуацию в лесах как с земли, так и с воздуха. Помимо непосредственного противостояния огню, сотрудники Тюменской авиабазы занимаются профилактической работой с населением.

После тяжелого 2020 года 2021 преподнес неприятный сюрприз: сошлись сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Земля за зиму глубоко промерзла и поэтому не насытилась влагой, когда сходил снег, большой воды не было, как и дождей. Из-за сухой и ветреной погоды в полях и лесах малейшая искра приводит к пожару серьезного масштаба, который непросто потушить. С таким бедствием в Тюменской области не сталкивались уже больше 10 лет.

Пожарные авиабазы еще до введения режима ЧС на территории всего субъекта и привлечения представителей экстренных служб из других регионов укрощали огонь на внушительной территории. К примеру, по данным с начала пожароопасного сезона и до 3 мая они ликвидировали 233 ландшафтных пожара на территории 30 тыс. га. Сейчас общая группировка сил, противостоящая стихии, составляет более 1,5 тыс. человек и 300 единиц техники.

Серьезную роль в предупреждении лесных и ландшафтных пожаров в селах области играют предприятия агропромышленного комплекса. В 242 крупных хозяйствах создано 311 звеньев по предотвращению возгораний. В их состав входят более 1,1 тыс. человек и 796 единиц техники. На помощь профессиональным спасателям и привлеченным силам пришли и добровольцы - больше 3 тыс. человек, которые состоят в 396 общественных объединениях в качестве добровольной пожарной охраны. Неравнодушные граждане и жители поселков, расположенных в непосредственной близости от лесов, в помощь пожарным организуют дежурства, чтобы своевременно обнаружить угрозу.

Тюменцам напоминают, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в регионе 11 мая, действует до сих пор. Въезд в леса и их посещение - под запретом. Не допускается использование открытого огня на дачных и приусадебных участках. За нарушение введенных ограничений предусмотрена административная ответственность, а если проступок стал причиной пожара, виновника привлекут к уголовной ответственности. В Тюменской области возбуждено уже 15 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения лесных насаждений.