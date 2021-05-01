Тюменские единороссы предложат законопроекты о льготах при газификации

Фото со страницы Андрея Артюхова в Instagram Фото со страницы Андрея Артюхова в Instagram

Проекты региональных законов, направленных на социальную поддержку льготных категорий населения при внутридомовой газификации рекомендовал подготовить и внести в Тюменскую областную думу президиум регионального отделения партии "Единая Россия".

Такое решение принято по инициативе члена Высшего совета партии, губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщил в Instagram Андрей Артюхов.

В число получателей социальной поддержки войдут участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, ветераны труда, инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры и многие другие. Также решено предусмотреть компенсацию за технологическое подключение к газовым сетям домов, в которых живут малоимущие многодетные семьи.

Областные законопроекты направлены на реализацию послания президента России Владимира Путина, в котором он поддержал инициативы партии "Единая Россия" по вопросам газификации, подчеркнул Андрей Артюхов.

Евгений Бабенко