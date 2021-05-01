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Волонтеры помогают погорельцам СНТ "Солнышко" Тюменского района в разборе завалов

Общество, 15:42 22 мая 2021

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Более 20 волонтеров из Тюменского района и Тюмени, сотрудники ТОДЭП помогают дачникам СНТ "Солнышко", где сгорело 25 домов в результате природного пожара, разобрать сгоревшее имущество, сообщает администрация муниципального образования.

Птицефабрики Тюменского района готовы предоставить дачникам-погорельцам сертификаты на приобретение суточных цыплят, а компания "Ягоды плюс" обеспечит саженцами плодовых кустарников.

Глава Тюменского района Светлана Иванова побывала в "Солнышке", пообщалась с жителями и поблагодарила волонтеров за помощь.

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Напомним, огонь от ландшафтного пожара уничтожил 25 дачных домов в садовом товариществе "Солнышко" в Тюменском районе 18 мая. Обошлось без пострадавших.

Правительство Тюменской области окажет финансовую помощь гражданам, у которых пострадало имущество и насаждения в СНТ "Солнышко".

Погорельцам оказана гуманитарная помощь от тюменцев, которую им передали молодогвардейцы.

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# волонтеры , погорельцы , пожароопасный сезон

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