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В Тюмени 15 машин поливают улицы ежедневно

Общество, 14:35 24 мая 2021

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

15 машин поливают улицы Тюмени ежедневно. На 1 кв. метр приходится около полулитра воды. Водители за смену обрабатывают около 100 км улиц, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Машины заправляют цистерны емкостью 10 кубометров ледяной водой из скважины на спецбазах.

Помимо увлажнения дорог спецтехника поливает газоны вдоль улично-дорожной сети. К летнему содержанию дорог также относится скос травы, мойка бордюров и ограждений, уборка мусора, очистка урн, покраска перил и остановок общественного транспорта.

О повреждениях или загрязнениях автопавильонов можно обратиться на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Остановки общественного транспорта". Специалисты исправят недостатки в кратчайшие сроки.

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# благоустройство , полив дорог

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