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Из-за пожара на улице Гилевской в Тюмени закрыли движение

Происшествия, 14:41 24 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Из-за пожара на ул. Гилевской, 5а закрыто движение в районе перекрестка улиц Дамбовской и Гилевской в Тюмени.

"Также закрыт проезд с улицы Одесской на Лесобазу и соответственно с Лесобазы на улицу Одесскую", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12 часов 45 минут. Горит строительный мусор.

Инна Пахомова

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пожар

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