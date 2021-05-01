Из-за пожара на улице Гилевской в Тюмени закрыли движение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Из-за пожара на ул. Гилевской, 5а закрыто движение в районе перекрестка улиц Дамбовской и Гилевской в Тюмени.

"Также закрыт проезд с улицы Одесской на Лесобазу и соответственно с Лесобазы на улицу Одесскую", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12 часов 45 минут. Горит строительный мусор.

Инна Пахомова