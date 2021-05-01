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Капсулу с землей из Брестской крепости передали ишимцам участники автопробега из Бреста в Иркутск

Общество, 18:43 24 мая 2021

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Участники автопробега "Содружество: от Буга до Байкала" сделали остановку в Ишиме 24 мая. Белорусы, которые следуют по маршруту из Бреста в Иркутск и обратно, привезли ишимцам капсулу с землей из Брестской крепости-героя, сообщает администрация города.

Как сообщил руководитель автопробега Алексей Манец, путешественники стартовали накануне Дня Победы. Пробег приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости, 50-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и 76-й годовщине со Дня Великой Победы.

Четыре экипажа в составе восьми человек за 43 дня пути преодолеют почти 16 тыс. километров, проведут памятные встречи с общественностью и молодежью в 22 городах России и Беларуси.

В программу визита вошли экскурсии по экспозициям Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, в том числе новой выставке, посвященной Ишиму в годы Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке гости из Беларуси возложили цветы к мемориалу погибшим ишимцам на Соборной площади. На память о посещении города глава Фёдор Шишкин вручил гостям подарки.

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# Брестская крепость , Великая Отечественная война

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