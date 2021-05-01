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Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в СНТ "Москвичка" в Тюменском районе

Происшествия, 13:03 25 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем стало причиной сильного пожара на ул. Центральной в СНТ "Москвичка" Тюменского района 24 мая.

"По повышенному номеру вызова в 17 часов 51 минуту по адресу выехали пожарные подразделения Тюмени и района. Загорелась крыша жилого деревянного дома и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 84 квадратных метра", – рассказали в пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожарные работали на подводной воде, заправлялись на водоеме на расстоянии один километр от места пожара. Огнеборцы не допустили распространение огня на соседние дома и постройки.

Пострадавших нет.

В Тюменской области 24 мая произошло 12 пожаров. Большинство из них произошло в частном секторе – горели жилые дома, надворные, хозяйственные постройки. Таких пожаров было 10.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , пожары

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