Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в СНТ "Москвичка" в Тюменском районе
Неосторожное обращение с огнем стало причиной сильного пожара на ул. Центральной в СНТ "Москвичка" Тюменского района 24 мая.
"По повышенному номеру вызова в 17 часов 51 минуту по адресу выехали пожарные подразделения Тюмени и района. Загорелась крыша жилого деревянного дома и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 84 квадратных метра", – рассказали в пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Пожарные работали на подводной воде, заправлялись на водоеме на расстоянии один километр от места пожара. Огнеборцы не допустили распространение огня на соседние дома и постройки.
Пострадавших нет.
В Тюменской области 24 мая произошло 12 пожаров. Большинство из них произошло в частном секторе – горели жилые дома, надворные, хозяйственные постройки. Таких пожаров было 10.