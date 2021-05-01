В Тюмени сильнейшие дзюдоисты будут бороться за путевки на чемпионат страны

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Более 200 спортсменов примут участие в чемпионате УФО по дзюдо в Тюмени 29 мая, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

На татами выйдут мужчины и женщины из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, успешно прошедших отбор на чемпионатах своих субъектов.

В заявочном списке от Тюменской области более 70 спортсменов. Среди них чемпионы и призеры международных и всероссийских стартов: Алим Балкаров, Шамиль Зилфикаров, Шамиль Умаев, Новруз Новрузов, Имранбек Габасов, Эльдар Аллахвердиев, Джавад Гусейнов, Роман Назаров, Никита Дибрин, Артем Пилипчук, Муса Туменов, Алина Сергеева, Юлия Куняева, Венера Машаева, Любовь Тимофейчева, Анастасия Куняева, Анжелика Таратунина и Валерия Таратунина.

По итогам чемпионата Урала по шесть спортсменов в каждой весовой категории получат право принять участие в чемпионате России, проведение которого запланировано в Майкопе с 23 по 26 сентября.