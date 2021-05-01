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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Один человек погиб и десять пострадали в авариях на дорогах Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:10 26 мая 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб, 10 травмировано в восьми ДТП в Тюменской области 25 мая.

По информации региональной ГИБДД, в ряде аварий люди получили тяжелые травмы: переломы ребер, конечностей.

Три человека ранены в ДТП на 28 километре автодороги Ишим-Казанское в Ишимском районе. 28-летний водитель на автомобиле Hyundai, разворачиваясь с обочины, не пропустил Daewoo Matiz, в котором ехали двое пенсионеров и их дочь. В результате ДТП 71-летний водитель и две пассажирки Daewoo получили тяжелые повреждения. Водитель Hyundai сел за руль, не имея права управления транспортом. Обстоятельства выясняются.

В Тюмени на ул.Жданова в опору освещения въехал автомобиль Daewoo Matiz. 61-летний водитель которого не смог выбрать безопасную скорость. 60-летняя пассажирка малолитражки получила травму руки и другие повреждения.

12-летний велосипедист сбит автомобилем Geely в проезде Восточный. По предварительным данным, 31-летняя водитель иномарки начала движение с обочины, не убедившись в безопасности маневра, в результате велосипедист въехал в заднюю часть автомобиля, мальчик получил ушибы.

"Лада" и снегоболотоход столкнулись на седьмом километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Водитель авто съезжая с дороги, не пропустил квадроцикл, его 24-летний водитель получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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