Еще три маршрута интерактивного гида "Мартин, проводи" запустят в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Еще три маршрута интерактивного гида "Мартин, проводи" выпустит команда мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени до конца 2021 года.

Следующий маршрут планируют запустить в автобусах. "Гид станет еще доступнее. Человек может сесть на любой и прослушать. Когда мы предложили такие экскурсии в пандемию, это было своевременно. По сути, это было чуть ли не единственный вариант времяпрепровождения. Сейчас наблюдается большой тренд на прогулки, ходить и изучать что-либо. И мы решили продолжать этот проект как альтернативу досуга дальше", – рассказала медиаменеджер проекта Марина Климович.

Отметим, интерактивный гид "Мартин, проводи" команда креативного пространства создала в 2020 году. Было запущено шесть маршрутов, которые прошли 3 тыс. 500 тюменцев и гостей города.

Маршруты разные, часть посвящена истории областной столицы и, в частности, здании конторы, где обосновалась творческая молодежь.

"Около конторы" – маршрут с историями людей, которые живут недалеко от "Конторы пароходства". Об истории конторы горожане могут узнать, пройдя "По конторе". Пользователям расскажут о направлениях работы мультицентра. Есть маршрут, посвященный работам фестиваля уличного искусства "Морфология улиц". "Сказки на ночь" позволят горожанам больше узнать о вечернем районе КПД. Действие разворачивается в 1968 году.

Также были выпущены маршруты по выставке о глобальных проблемах человечества, которая проходила на ситибордах в проекте "Арт-резиденция", и предновогодний маршрут "Чудо возле дома" с необычными случаями горожан.

26 мая на железнодорожном вокзале презентовали новый маршрут "Вагончик тронется". Он проходит по территории вокзала и подготовлен в сотрудничестве с Тюменском регионом Свердловской железной дороги. В маршрут вошли 12 историй про судьбоносные встречи, прощания, случаи из жизни работников вокзала.

Все маршруты можно пройти в одиночку или с компанией. Достаточно лишь установить на смартфоне приложение Telegram и найти в поиске бот "Мартин, проводи".

Инна Пахомова