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12 воздушных судов мониторят и ликвидируют пожары в Тюменской области

Общество, 15:47 26 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В труднодоступные районы Тюменской области для тушения пожаров доставка сил и средств происходит либо вертолетами, либо вездеходами.

Об этом рассказал директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов в прямом эфире в официальном сообществе "Тюменская область".

По его словам, там, куда невозможно доставить технику для ликвидации возгораний, работает авиация. В мониторинге и тушении на данный момент в регионе задействовано 12 воздушных судов. Патрулированием и авианаблюдением занимаются четыре самолета, задача пилотов - обнаружение новых точек возгораний, облет уже имеющихся очагов и связь по рации с наземными службами, корректировка их действий. При высоком классе пожарной опасности ежедневно идет трехкратное патрулирование самолетами.

Остроумов пояснил, что пожарных десантников из одной точки в другую перебрасывают вертолетами, если после ликвидации или локализации возгорания они не могут добраться до следующего места по земле. Продолжают работать над тушением пожаров самолет Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8.

Что касается тактики, на каждом пожаре есть руководитель тушения из числа сотрудников Тюменской авиабазы, который первым прибывает на место пожара и принимает решение по расстановке сил, запрашивает необходимые средства, сообщил директор департамента лесного комплекса региона.

Дарья Казакова

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# Леонид Остроумов , лесные пожары , пожароопасный сезон , труднодоступные районы , тюменская авиабаза

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