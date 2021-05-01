Приговор воспитательнице детсада, осужденной за смерть ребенка, оставили в силе

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу воспитательницы детского сада, осужденной за смерть подопечного ребенка, сообщает областной суд.

В сентябре 2018 года в детском саду № 78 четырехлетний мальчик на прогулке засунул в рот воздушный шарик, который перекрыл его дыхательные пути. Воспитатель обнаружила мальчика уже без сознания и отнесла в медпункт.

В больнице врачам удалось выяснить причину недомогания: обрывки шарика застряли в трахее мальчика и перекрыли доступ кислорода в мозг. В результате кислородного голодания ребенок на полтора месяца впал в кому и скончался в Областной клинической больнице № 1.

Следствие затянулось из-за проведения нескольких экспертиз. Калининский районный суд Тюмени вынес приговор воспитательнице 2 марта текущего года. Воспитательница была осуждена на два года ограничения свободы. На этот же срок ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.

В своей жалобе женщина просила суд признать ее невиновной и отменить обвинительный приговор. Адвокат воспитательницы ссылался на то, что воздушный шарик ребенок с разрешения матери принес из дома.

Суд посчитал, что воспитательница нарушила должностные инструкции. Педагогам предписано во время прогулки контролировать выполнение требований личной гигиены. Детям запрещается брать в руки и в рот грязные предметы.