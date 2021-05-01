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В Тюмени в День предпринимателя откроется коворкинг IT WorkSpace на 38 рабочих мест

Общество, 11:54 27 мая 2021

tmn-it.ru | Фото: tmn-it.ru

Запуск новой третьей очереди коворкинга IT WorkSpace в Тюменском технопарке состоится 28 мая в 9 часов 30 минут, сообщает Западно-Сибирский инновационный центр Тюменской области.

Новое пространство вмещает 38 рабочих мест. За три тысячи рублей в месяц можно получить полноценную офисную инфраструктуру с выходом в интернет, доступом к печатной технике, размещением личных вещей в сейфовой ячейке с электронным замком, возможностью проведения встреч в переговорных комнатах или лектории и возможностью выпить чая или вареного кофе с печеньем, а также возможность работать в кругу единомышленников.

Стоит отметить и удобное расположение коворкинга – в самом центре города Тюмени, на пересечении улиц Республики и Мельникайте, место с развитой транспортной инфраструктурой и наличием больших бесплатных парковок в непосредственной близости.

Коворкинг IT WorkSpace станет отличной альтернативой офиса или домашнего рабочего места, а также комфортным местом работы удаленных сотрудников, фрилансеров и IT-компаний.

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# День предпринимателя , коворкинг , тюменский технопарк

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