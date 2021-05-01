В Тюмени в День предпринимателя откроется коворкинг IT WorkSpace на 38 рабочих мест

| Фото: tmn-it.ru | Фото: tmn-it.ru

Запуск новой третьей очереди коворкинга IT WorkSpace в Тюменском технопарке состоится 28 мая в 9 часов 30 минут, сообщает Западно-Сибирский инновационный центр Тюменской области.

Новое пространство вмещает 38 рабочих мест. За три тысячи рублей в месяц можно получить полноценную офисную инфраструктуру с выходом в интернет, доступом к печатной технике, размещением личных вещей в сейфовой ячейке с электронным замком, возможностью проведения встреч в переговорных комнатах или лектории и возможностью выпить чая или вареного кофе с печеньем, а также возможность работать в кругу единомышленников.

Стоит отметить и удобное расположение коворкинга – в самом центре города Тюмени, на пересечении улиц Республики и Мельникайте, место с развитой транспортной инфраструктурой и наличием больших бесплатных парковок в непосредственной близости.

Коворкинг IT WorkSpace станет отличной альтернативой офиса или домашнего рабочего места, а также комфортным местом работы удаленных сотрудников, фрилансеров и IT-компаний.