В Тюмени продолжается работа по улучшению качества воды

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

3 тыс. 482 жалобы на качество водоснабжения поступило в водоканал в 2020 году. Около 500 обращений пришлось на 25 по 27 августа, когда из-за дождей резко поднялся уровень воды в Туре, что привело к появлению постороннего запаха в водопроводной воде.

Проблемы водоснабжения обсудили на совещании в "Росводоканал Тюмень" с участием представителей прокуратуры и администрации города 26 мая.

Как сообщает Росводоканал Тюмень, эту проблему оперативно решили, загрузив в фильтры активированный уголь. С учетом того, что подобные явления периодически повторяются, в проекте реконструкции Метелевских водоочистных сооружений предусмотрен блок угольной фильтрации.

Также на качестве воды сказывается изменение гидравлического режима, связанное с отключением крупных стальных водоводов. В 2021 году водоканал применяет технологию врезки сетей под давлением. Теперь подключение новых водоводов происходит незаметно для абонентов, без отключения и изменения качества.

За три года в городе построено и реконструировано около 200 км сетей водоснабжения, модернизируются водозаборы.

"Мы реагируем на все обращения граждан. Разбираемся в причинах и решаем проблемы комплексно. Обращения граждан – индикатор качества нашей работы. В последнее время стало значительно меньше жалоб на качество воды от жителей новостроек - перед тем, как принять новые трубы в эксплуатацию, мы проводим теледиагностику", - рассказал генеральный директор Росводоканал Тюмень Андрей Максимов.