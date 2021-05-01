В деловые шахматы предложат сыграть участникам тюменского форума "День предпринимателя"

| Фото: сообщества «Shahmatist» | Фото: сообщества «Shahmatist»

Участникам форума "День предпринимателя" предложат сыграть в шахматы 28 мая в тюменском технопарке. Для этого будет организовано 10 столов. Тюменское сообщество "Shahmatist" впервые решило выйти на площадку столь масштабного мероприятия.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил организатор "Деловых шахмат", предприниматель, член клуба деловых людей ТРО "Опора России" Алексей Хмелев.

"Мое хобби - шахматы, с удовольствием занимаюсь популяризацией. Создал сообщество, на данный момент в нем более 300 активных участников. Уже полгода еженедельно играем в разных интересных локациях города - рестораны, музеи, набережная. Одно из направлений - деловые шахматы. Это закрытая группа для предпринимателей. Собираемся раз в три недели. Непосредственно на самом форуме будем впервые",- говорит он.

Для тех, кто пожелает провести время за игрой, есть два условия: свои шахматы и дресс-код - классический стиль. Среднее время на партию 20 мин. Начало "Деловых шахмат" в 16 часов.

"Во время игр на форуме для участников не будет жестких правил. Это больше живое общение за шахматной доской. Подготовленные участники сами выбирают формат игры. Как правило, большинство играют в классику", - отметил предприниматель.

Заслуженная награда победителям - это полезное знакомство, которое в дальнейшем может принести пользу для развития бизнеса, добавил Алексей.

Отметим, что в сообществе "Shahmatist" большинство - это предприниматели. Треть - девушки. Есть граждане США, Великобритании, Италии, Колумбии, Индии, Ганы. Что примечательно, все встречи участников сообщества проходят под музыкальный аккомпанемент. Это, по мнению, организатора сообщества, дарит еще больше позитивных эмоций и располагает на приятное общение.

Анжела Лебедева