  • 27 мая 202127.05.2021четверг
  • USD73,4737
    EUR89,9392
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В деловые шахматы предложат сыграть участникам тюменского форума "День предпринимателя"

Общество, 13:31 27 мая 2021

сообщества «Shahmatist» | Фото: сообщества «Shahmatist»

Участникам форума "День предпринимателя" предложат сыграть в шахматы 28 мая в тюменском технопарке. Для этого будет организовано 10 столов. Тюменское сообщество "Shahmatist" впервые решило выйти на площадку столь масштабного мероприятия.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил организатор "Деловых шахмат", предприниматель, член клуба деловых людей ТРО "Опора России" Алексей Хмелев.

"Мое хобби - шахматы, с удовольствием занимаюсь популяризацией. Создал сообщество, на данный момент в нем более 300 активных участников. Уже полгода еженедельно играем в разных интересных локациях города - рестораны, музеи, набережная. Одно из направлений - деловые шахматы. Это закрытая группа для предпринимателей. Собираемся раз в три недели. Непосредственно на самом форуме будем впервые",- говорит он.

﻿

Для тех, кто пожелает провести время за игрой, есть два условия: свои шахматы и дресс-код - классический стиль. Среднее время на партию 20 мин. Начало "Деловых шахмат" в 16 часов.

"Во время игр на форуме для участников не будет жестких правил. Это больше живое общение за шахматной доской. Подготовленные участники сами выбирают формат игры. Как правило, большинство играют в классику", - отметил предприниматель.

Заслуженная награда победителям - это полезное знакомство, которое в дальнейшем может принести пользу для развития бизнеса, добавил Алексей.

Отметим, что в сообществе "Shahmatist" большинство - это предприниматели. Треть - девушки. Есть граждане США, Великобритании, Италии, Колумбии, Индии, Ганы. Что примечательно, все встречи участников сообщества проходят под музыкальный аккомпанемент. Это, по мнению, организатора сообщества, дарит еще больше позитивных эмоций и располагает на приятное общение.

﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алексей Хмелев , деловые шахматы , День предпринимателя , шахматы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 27.05.2021Мастер-классы, интерактивы и кино ожидают детей и их родителей в тюменской "Музейляндии"
14:24 27.05.2021Тюменские производственники воплотили северную сказку для детсадов Югры и Ямала
14:13 27.05.2021В Тюмени продолжается работа по улучшению качества воды
13:51 27.05.2021Пациенты со СМА будут обеспечены лекарствами до конца года благодаря "Кругу добра"