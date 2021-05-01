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Разносторонний бизнес – основа успеха, считает упоровский предприниматель

Экономика, 17:51 26 мая 2021

личный архив семьи Гулиевых | Фото: личный архив семьи Гулиевых

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Разносторонний бизнес – основа успеха сельского предпринимателя. Открывая разные направления можно развиваться, отвечать требованиям современного рынка, создавать рабочие места. Об этом заявил индивидуальный предприниматель с. Упорово Юрий Гулиев.

Первые шаги в бизнесе он сделал в 1997 году.

"Взял кредит, купил территорию, поставил пилораму и начал пилить лес. Реализовали продукцию местному населению и вывозили в Казахстан. Потом начал заниматься газом, продавал сжиженный газ, поставил газовую заправку. На ней уже магазин. Затем начали заниматься строительством, - рассказал Юрий Гулиев. - Сейчас есть две бензиновые заправки, столярный цех, пилорама, магазины, СТО, диагностика. Три базы, автобусный парк – возим людей по району. Собственники бизнесов дети – три сына, и я сам. Работаем, потихоньку развиваемся".

Для развития предприятий Юрий Гулиев не раз привлекал господдержку. В 2020 году получил грант – 500 тыс. рублей. На что направил средства упоровский предприниматель читайте здесь.

Анжела Лебедева

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