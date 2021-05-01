  • 26 мая 202126.05.2021среда
  • USD73,3963
    EUR89,9545
  • В Тюмени 17..19 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предприниматель из Голышманово рискнул открыть бизнес в год пандемии

Экономика, 13:02 26 мая 2021

из личного архива Дениса Эйхмана | Фото: из личного архива Дениса Эйхмана

Житель пос. Голышманово Денис Эйхман открыл цех по производству колбас весной 2020 года. Пандемия не стала препятствием на пути к мечте. Предприниматель признается, что долго думал открыть свое дело, связанное с переработкой мяса.

"Все названия у колбас ГОСТовские: полукопченая "Краковская", "Столичная", "Польская", сервелат "Московский" и "Охотничьи колбаски", - отмечает Денис Эйхман. - Произвожу в цехе ветчину и грудинку, карбонат из свинины. Начинал с объемов в 10 килограммов в неделю. Сейчас - до 50 килограммов в день".

Голышмановский предприниматель продолжает развивать свое дело.

Подробнее о том, как Денис Эйхман начинал путь в бизнес, чем привлекает покупателей, читайте здесь.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День предпринимателя , переработка , предпринимательство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:02 26.05.2021Предприниматель из Голышманово рискнул открыть бизнес в год пандемии
11:59 26.05.2021В Тюменской области 74% трасс отремонтируют по новым технологиям
11:38 26.05.2021САП-прогулки по Туре пользуются популярностью у тюменцев и туристов
11:05 26.05.2021Житель Аромашево открыл массажный кабинет при поддержке центра занятости