Предприниматель из Голышманово рискнул открыть бизнес в год пандемии

| Фото: из личного архива Дениса Эйхмана | Фото: из личного архива Дениса Эйхмана

Житель пос. Голышманово Денис Эйхман открыл цех по производству колбас весной 2020 года. Пандемия не стала препятствием на пути к мечте. Предприниматель признается, что долго думал открыть свое дело, связанное с переработкой мяса.

"Все названия у колбас ГОСТовские: полукопченая "Краковская", "Столичная", "Польская", сервелат "Московский" и "Охотничьи колбаски", - отмечает Денис Эйхман. - Произвожу в цехе ветчину и грудинку, карбонат из свинины. Начинал с объемов в 10 килограммов в неделю. Сейчас - до 50 килограммов в день".

Голышмановский предприниматель продолжает развивать свое дело.

Подробнее о том, как Денис Эйхман начинал путь в бизнес, чем привлекает покупателей, читайте здесь.

Анжела Лебедева