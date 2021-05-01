САП-прогулки по Туре пользуются популярностью у тюменцев и туристов

| Фото: Турклуб "Пушка" ВКонтакте | Фото: Турклуб "Пушка" ВКонтакте

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САП-прогулки по Туре набирают популярность у жителей и гостей Тюмени. Очередь на данный вид активного отдыха выстраивается на неделю вперед.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил предприниматель Андрей Сатюков.

Идея открытия данного вида отдыха возникла у Андрея в 2020 году. Спортивным туризмом он занимается 12 лет. Два года назад с друзьями-единомышленниками создал турклуб "Пушка", который проводит для тюменцев походы, сплавы и горнолыжные выезды.

Первые три сапборда предприниматель купил в 2020 году. И опробовали их на озерах горного Урала.

"Когда организовываем выезды на горные озера, нашим туристам приятно сплавляться на сапах в прохладной воде. Это хороший вид отдыха после прогулок по горам. В 2021 году решили расширяться, докупили еще 10 досок. И решили возить туристов не только на Урал. Начали проводить прогулки по Туре. Сплавляемся от парка Заречный до Конторы пароходства", - говорит Андрей Сатюков.

| Фото: Турклуб "Пушка" ВКонтакте | Фото: Турклуб "Пушка" ВКонтакте

Сезон сплавов на сапах был открыт в Тюмени 6 мая. С тех пор количество желающих только растет, отмечает предприниматель. Запись формируется на неделю вперед. Всем клиентам в обязательном порядке выдаются спасательные жилеты. Родители катают детей от трех лет на досках пассажирами, добавляет Андрей.

Сейчас сапбордисты базируются на озере Цимлянском. В связи с пожароопасной ситуацией в регионе ограничиваются только этим озером, а после снятия ограничений, отправятся на озеро Андреевское и Муллашовские карьеры.

"Мы также разработаем маршруты по Пышме, по реке Иска в Нижнетавдинском районе. И в этом году у нас есть прокат сапов посуточный и почасовой", - сказал предприниматель.

Вся информация о САП-прогулках на водоемах Тюмени и Тюменской области можно в официальной группе турклуба "Пушка" ВКонтакте и Instagram.

Анжела Лебедева