Предприниматели Тюменской области наращивают экспортный потенциал

| Фото: департамент инвестиционной политики государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

160 предприятий Тюменской области разной формы собственности поставляют продукцию на международный рынок. Они экспортируют продукцию массового потребления, сложную технику и ценное сырье для производств и заводов, продукты питания, удобрения и многое другое.

Примерно 100 стран мира знают о товарах из Тюменской области. Чаще всего товары и продукция экспортируются в Нидерланды, Польшу, Финляндию, Германию, страны СНГ.

С каждым годом экспортный потенциал Тюменской области увеличивается.

"Если в 2019 году объем поддержанного экспорта составил 3 миллиона долларов, то в 2020 году увеличился до 15,4 миллионов долларов. Мы также помогли расширить географию экспорта: поддерживаемые региональным центром предприятия поставляют товары в 33 страны. Тюменская область в целом экспортирует продукцию в 99 государств", - говорит руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Салтанат Сибанбаева.

С начала 2021 года тюменские предприятия после пандемийного затишья возобновили бизнес-миссии за границу. Наладили поставки. Так, к примеру, компания "МИМ", которое производит полимерные медицинские изделия однократного применения для различных областей медицины, поставило первую партию изделий в Узбекистан.

По-прежнему, самым популярным остается экспорт древесины и изделий из нее. Кстати, по итогам 2020 году поставки увеличились на 8 млн долларов.

Действующий в регионе Центр поддержки экспорта помогает искать рынки сбыта и выводить на экспорт новых игроков. Стратегии для работы на внешних рынках разработаны для пяти предприятий региона - "МИМ", "Боровская птицефабрика", "Тюменский бройлер", "Аминосиб" и "Тюменские Аэрозоли".

В Тюменской области идет разработка программы развития экспорта.

"Мы поставили амбициозные задачи - удвоить общий объем экспорта и увеличить объем подержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства на 25 процентов. На перспективу разрабатываем региональную программу "Развитие экспорта Тюменской области" до 2025 года. Свои предложения, друзья, можете транслировать любым удобным для вас способом. В том числе посредством соцсетей. Предлагаю объединить возможности и усилия для достижения высоких результатов", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева