Участники клуба #МыВместе встретятся в Тюмени

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Встреча участников клуба #МыВместе состоится в Тюмени в мультицентре "Моя территория" 29 мая. Заседание пройдет в неформальной обстановке в формате доброго завтрака, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Участниками станут волонтеры и добровольческие организации, представители социально-ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, а также молодежных и городских сообществ, заинтересованных в реализации социальных и волонтерских проектов.

Они обсудят итоги работы клуба и реальные истории добрых дел, наметят планы дальнейших вариантов сотрудничества. Также состоятся презентации международной премии #МЫВМЕСТЕ, конкурса волонтерских и социальных инициатив для волонтеров, НКО, бизнеса и СМИ. Участники услышат короткие истории социальных и волонтерских проектов компаний.

Встреча начнется в 11 часов. Необходима предварительная запись по телефону 89044908170.