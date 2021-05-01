  • 28 мая 202128.05.2021пятница
  • USD73,4580
    EUR89,6555
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Участники клуба #МыВместе встретятся в Тюмени

Общество, 12:41 28 мая 2021

Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Встреча участников клуба #МыВместе состоится в Тюмени в мультицентре "Моя территория" 29 мая. Заседание пройдет в неформальной обстановке в формате доброго завтрака, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Участниками станут волонтеры и добровольческие организации, представители социально-ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, а также молодежных и городских сообществ, заинтересованных в реализации социальных и волонтерских проектов.

Они обсудят итоги работы клуба и реальные истории добрых дел, наметят планы дальнейших вариантов сотрудничества. Также состоятся презентации международной премии #МЫВМЕСТЕ, конкурса волонтерских и социальных инициатив для волонтеров, НКО, бизнеса и СМИ. Участники услышат короткие истории социальных и волонтерских проектов компаний.

Встреча начнется в 11 часов. Необходима предварительная запись по телефону 89044908170.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , СО НКО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:24 28.05.2021Более половины тюменских пациентов избавились от симптомов пневмонии после COVID-19 за три месяца
13:03 28.05.2021Тобольские хирурги осваивают новые методы малотравматичных вмешательств
12:52 28.05.2021В Тюменском районе новых пожаров не зафиксировано
12:41 28.05.2021Участники клуба #МыВместе встретятся в Тюмени